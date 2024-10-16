園内で行っている「体操クラブ」に息子・そうちゃんを入会させた、かぞくのかたち@育児漫画(@pokotaro0301)さん。ですが、クラブの方針と親の考えが合ってないことに気づき悩みます。そして、そうちゃんの悲しそうな笑顔がきっかけで「辞める」決意をし…。かぞくのかたち@育児漫画さんによる漫画作品『その習い事は親のエゴ？』第25話をごらんください。 ©pokotaro0301 ©pokotaro0301