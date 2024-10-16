川崎の鬼木達監督J1川崎は16日、鬼木達監督（50）が契約満了により今季限りで退任すると発表した。コーチから昇格して就任初年の2017年にJ1初優勝を果たすと18、20、21年にもリーグ制覇。4度の優勝はJ1の歴代監督で最多。YBCルヴァン・カップで1度、天皇杯全日本選手権でも2度の頂点へ導いた。後任は未定。千葉県船橋市出身で、現役時代はMFとして鹿島や川崎でプレー。指導者へ転身し、川崎では攻撃的なスタイルでクラブの黄金