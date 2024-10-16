池田大作名誉会長の死去から間もなく1年を迎える創価学会に、激震が走っている。元エリート幹部職員の須田晴夫氏（72）が自身のホームページ上で、原田稔会長の“教義改変”を糾弾する文書を公開したのだ。今回、須田氏が「週刊文春」の取材に応じ、初めてその真意を明かした。【画像】創価学会に激震が走った「糾弾文書」を見る昨年11月に死去した池田大作名誉会長©時事通信社そもそも、須田氏はどういう人物なのか。