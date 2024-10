2024年12月1日(日)日本武道館にて開催される、「Act Against Anything VOL.3『THE VARIETY 29』」の第2弾出演者が発表された。 1993年、岸谷五朗の呼びかけにより、エイズ啓発を目的としたチャリティコンサートとして誕生した「Act Against AIDS『THE VARIETY』」。その後、エイズ啓発という当初の目的から大きな前進があり、2020年12月より、“一人でも多くの子供たちとその未来を守りたい”と、貧困、難病、教育問題な