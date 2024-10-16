福岡管区気象台の観測によると、16日も福岡県内は厳しい残暑が続き、大牟田市など4観測地点で30℃を超える真夏日となった。4地点の最高気温は次の通り。朝倉市30.4℃（午後0時42分、平年+6.0℃、9月中旬並）▽久留米市久留米30.5℃ （午後2時32分、同+6.1℃、9月上旬並）八女市黒木30.8℃（午後 1時17分、同+6.9℃、同）▽大牟田市30.8℃（ 午後1時28分、同+6.7℃、同）