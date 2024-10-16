野球やスポーツ以外でも球場の魅力を知ってもらおうと、地元の園児たちが熊本県の山鹿市民球場を訪れました。 【写真を見る】園児に市民球場を開放！ “天然芝の上で遊び放題” フライングディスクやボール遊びも熊本 秋晴れのもと、山鹿市民球場を訪れたのは山鹿こども園の園児とその家族およそ120人です。 この体験会は普段、スポーツ以外では立ち入る機会が少ない球場を開放して施設のことを知ってもら