連合 来年の春闘 定期昇給分含め５％以上の賃上げ要求の方針案＝ＮＨＫ 中小の労働組合についてはさらに上乗せして、６％以上の賃上げを要求する見通し １８日に開かれる連合の中央執行委員会で議論され、決定される見通し