α9 III ソニーグループ株式会社は10月16日（木）、ミラーレスカメラ「α9 III」が2024年度グッドデザイン賞で、「グッドデザイン金賞」を受賞したと発表した。 「グッドデザイン金賞」は、エントリーした5,773件の審査対処から選ばれた1,579件の「グッドデザイン賞」のうち、特に優れた100件に贈られる。 今年度の金賞に選ばれた製品のうち、コンシューマーイメージング製