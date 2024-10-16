☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【10月】 16日(水) 110.11／730円安・3万9500円割れ 15日(火) 111.01 11日(金) 106.46／224円高・3万9500円台回復 10日(木) 102.04 ９日(水) 108.12／340円高・3万9000円台回復 ８日(火) 105.43／395円安・3万9000円割れ ７日(月) 115.26／697円高・3万9000円台回復 ４日(金) 108.63 ３日(木) 102.86／743円高・3万8500円