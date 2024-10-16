16日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝149円27銭前後と、前日午後5時時点に比べ4銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝162円36銭前後と23銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース