日本能率協会総合研究所は、全国の30〜79歳の既婚女性を対象として『味の地域差に関する調査2024《料理編》』を実施。 日本能率協会総合研究所『味の地域差に関する調査2024《料理編》』  日本能率協会総合研究所は、全国の30〜79歳の既婚女性を対象として『味の地域差に関する調査2024《料理編》』を実施しました。本調査では、日本全国47都道府県を10のエリアに分けて、「家庭料理の面からみた味の地域差」をテー