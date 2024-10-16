女子レスリング・五輪メダリストの浜口京子（46）が15日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。健康の秘訣を語った。「笑うことが大事」と健康について語り出すと「父が最近、家の中やジムで笑ってるんですけど、父の笑い方は素晴らしいですね。お腹から“ワッ八ッハ！”」と父・アニマル浜口の話題に。この日、共演した鈴木奈々は「お父さん、プライベートでもそれやってるんですか？まじで