神戸六甲バターサンド専門店のBonbonROCKettは、2024年9月13日(金)に神戸元町に日本一狭いバターサンド店(自社調べ)をオープンしました。JR元町駅から徒歩3分大丸神戸店さんの1本北側の通りにお店はあります。 BonbonROCKett「日本一狭いバターサンド店」 ▼店舗情報◎ボンボンロケット元町店〒650-0021神戸市中央区三宮町3丁目1番16号電話番号：070-1475-8622(仮)営業時間：11〜19時定休日：火・木曜日(商品完売次