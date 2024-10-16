「Firefly Video Model」ベータ版などが発表されたカンファレンスイベント「Adobe MAX 2024」の最後、まだまだ実験的な機能などが先行公開される「Sneaks」で、被写体の色を変えてしまうほどのフラッシュやカメラを横切る人など、画像や動画の中で邪魔になる要素をうまく修正する編集ツール「Project Clean Machine」が披露されました。MAX Sneakshttps://www.adobe.com/max/2024/sessions/max-sneaks-gs3.htmlAdobe teases AI too