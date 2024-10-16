三共食品は、2024年に創立50周年を迎えることを記念し、お取引先様および関係各社様への日頃の感謝をお伝えする機会として「50周年記念式典・仕入れ先懇親会」を2024年10月11日(金)にホテルアークリッシュ豊橋にて開催しました。 三共食品「50周年記念式典・仕入れ先懇親会」  三共食品は、2024年に創立50周年を迎えることを記念し、お取引先様および関係各社様への日頃の感謝をお伝えする機会として「50周年記念式