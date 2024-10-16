ナショナル・リーグの優勝決定シリーズ（7回戦制）は、第1戦を9-0で完勝し、勢いそのままに2連勝を狙ったドジャースが、メッツに返り討ちに遭い、3-7で敗戦。1勝1敗のタイで、舞台をニューヨークに移す。◆ナック「5失点炎上」が致命傷にドジャースにとって最大の誤算だったのは2回までに6点を失ったことだろう。パドレスとの地区シリーズ第4戦から3試合連続で完封勝利を収めていたドジャース投手陣だったが、この日はいきなり