BilllieがIUとのコラボに対する心境を明らかにした。【写真】Billlieが見せた麗しい魅力Billlieの5thミニアルバム『appendix:Of All We Have Lost』リリース記念メディアショーケースが10月16日午後、ソウル漢南(ハンナム)のブルースクエアマスターカードホールで開かれた。『appendix:Of All We Have Lost』は、Billlieが失った大切なものを取り戻す旅路を盛り込んだアルバム。愛する人たちとの記憶など、Billlieの内面を映し