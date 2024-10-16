【ソウル、全州聯合ニュース】韓国の全州地検は１６日、文在寅（ムン・ジェイン）前大統領の娘の元夫が格安航空会社（ＬＣＣ）のイースター航空の創業者、李相稷（イ・サンジク）前国会議員が設立したタイ系ＬＣＣの役員に就任した際の疑惑に絡み、２０１８年に韓国芸術団の訪朝にイースター航空のチャーター機が使われたことについて統一部を家宅捜索していると明らかにした。検察は今月中旬、趙明均（チョ・ミョンギュン