秋季高校野球近畿大会の組み合わせが決定した。6年ぶりに秋の大阪を制した履正社（大阪1位）は滋賀短大付（滋賀2位）と初戦で戦う。注目は春夏甲子園20回出場の東洋大姫路（兵庫1位）。OBの岡田龍生監督（63）が就任して初の近畿大会で、春夏甲子園76回出場の超名門・龍谷大平安といきなり激突する。この夏の甲子園で8強進出した滋賀学園（滋賀1位）は初戦で難敵・大阪桐蔭（大阪2位）と対戦する。＜1回戦＞19日履正