◇プロ野球セ・リーグ CSファイナルステージ 第1戦 巨人-DeNA(16日、東京ドーム)ファーストステージでシーズン2位の阪神を2連勝で下し、7年ぶりのファイナルステージ進出を決めたDeNAは、リーグ王者・巨人との初戦に1年目助っ人のケイ投手が先発登板する予定です。ファーストステージ第3戦に登板予定だったケイ投手は、チームの2連勝により登板日程が変更。巨人とのカード初戦、大一番での先発登板に「調整は上手くいっていると思