【ソウル共同】日米韓3カ国は16日、北朝鮮に対する制裁の履行状況を監視してきた国連安全保障理事会の専門家パネルに代わる新組織を設置すると発表した。日米韓に加え、フランスや英国、ドイツなど計11カ国で構成する。