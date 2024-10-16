お笑い芸人のやす子さんが自身のＸで愛猫「アビシ」の邪魔に遭ったことを明かしました。【写真を見る】【やす子】愛猫の邪魔に愛情いっぱい「かわいいねアビシ」フォロワーから共感続々やす子さんは「猫って仕事を始めると邪魔してくるって本当だったんだ。」とテキストで投稿。合わせて投稿されている写真は4枚連続で、やす子さんが作業しているデスク上に上ってきた愛猫 "アビシ" がやす子さんの作業している左手にじゃれついて