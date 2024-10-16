ウクライナ侵攻を続けるロシアが、北朝鮮の兵士最大3000人を部隊に編成しているとウクライナのメディアが報じました。【映像】ロシアが北朝鮮兵最大3000人を部隊に編成かウクライナのゼレンスキー大統領は14日、北朝鮮がロシアとの軍事協力で武器の供与や兵士の派遣を進めていると指摘しました。ウクライナ・メディアによりますと、ロシアは最大3000人の北朝鮮兵士を含む部隊をロシア国内で編成し、今後、ウクライナとの国境