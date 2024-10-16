Mayu Sakoda［東京１６日ロイター］ - 東京株式市場で日経平均は、前営業日比７３０円２５銭安の３万９１８０円３０銭と５営業日ぶりに反落して取引を終えた。オランダの半導体製造装置メーカーＡＳＭＬの決算を受けて米半導体株が下落した流れを引き継ぎ半導体関連などの主力株が大幅安となり、日経平均を押し下げた。売り一巡後は薄商いの中、方向感を欠く展開が続いた。日経平均は前営業日比５４７円安で寄り付き、８４
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 様子おかしい夫 深夜に女性宅へ
- 2. 麻酔科学会 水ダウP番組に激怒か
- 3. 60代美人社長と一夜 男性の後悔
- 4. 水族館のサメがロボと判明 激怒
- 5. 横浜の緊縛殺人 男性の身元判明
- 6. 堀江氏「犯罪者扱い」苦悩を吐露
- 7. 伊豆の旅館で食中毒 営業禁止へ
- 8. 猫に炭酸水 YouTuber動画が物議
- 9. 人気声優ら 生成AIの使用に警鐘
- 10. 下剤でダイエット...女優が告白
- 1. 様子おかしい夫 深夜に女性宅へ
- 2. 横浜の緊縛殺人 男性の身元判明
- 3. 伊豆の旅館で食中毒 営業禁止へ
- 4. 猫に炭酸水 YouTuber動画が物議
- 5. 【ザ・新興宗教】セックス教団『リトル…
- 6. 横浜の住宅に“緊縛遺体”…首都圏で相…
- 7. トイレ待ちの全盲男性を蹴り上げ
- 8. 裏金候補者 半数近くが落選か
- 9. 「AIみたい」えなこが不快感
- 10. 舌切るぞ 60代女性を監禁し強盗?
- 1. 堀江氏「犯罪者扱い」苦悩を吐露
- 2. コーヒーは危険? 難聴招くNG習慣
- 3. 園児に性的虐待か 衝撃の供述
- 4. 精神科医 失明を6年間隠したワケ
- 5. 試着室に男性も? ワコールに波紋
- 6. 今井議員 衆院解散日のXが大荒れ
- 7. 山本代表 入院後の行動にX悲鳴
- 8. 初入閣の三原議員 SNSに呆れ声も
- 9. 若者を戦争の犠牲にする政治はいらない…
- 10. 世界遺産 韓国に拭えない不信感
- 1. 水族館のサメがロボと判明 激怒
- 2. エイズ患者が未成年を買春 韓国
- 3. 韓国マラソン 車が選手に追突
- 4. チェスの名人選手 不正で失格か
- 5. 北朝鮮 若者140万人が軍志願か
- 6. ゴルフ場に「1本角のシカ」出現
- 7. 英の「安楽死」法案 世論は二分
- 8. 有名ギタリスト 米で銃撃される
- 9. イラン 反撃なら米兵も攻撃対象
- 10. 死亡した邦人 同房の男が刺殺か
- 1. Win10サポ終了へ IPAが呼びかけ
- 2. 赤字…美容室の倒産急増の現実
- 3. SUV「フロンクス」日本に初投入
- 4. 年収400万円 ギリ買える高級車は
- 5. アコム 出向社員が情報漏えい
- 6. サイゼ サイバー攻撃の被害か
- 7. 伊藤忠、コンテンツ事業を強化へ 「お…
- 8. 日本生命 初任給再び引き上げへ
- 9. 日本の観光が消滅するかも…危惧
- 10. 停滞していたコジマが奇跡の復活
- 1. アマプラ 2025年から広告表示へ
- 2. Amazonセール NBシューズも登場
- 3. Amazonセール目前「iPad」も登場
- 4. プライム感謝祭 日用品もSALEに
- 5. Amazonセール 注目のガジェット
- 6. Amazonセール 飲料もお買い得に
- 7. Amazonセール目前 注目商品は?
- 8. Fire TV Stickがお得に 明日から
- 9. Amazonセール Apple製品がお得に
- 10. KDDIとライフネット生命が資本・業務提…
- 1. 槙野氏の引退試合 メンバー発表
- 2. 大谷 メッツ戦で過酷な仕打ちか
- 3. 藤川阪神 組閣難航で多難な船出
- 4. 日ハムとSB 審判団と異例の円陣
- 5. 11月の日本代表戦 DAZNで無料に?
- 6. CSファイナルS DeNAが開幕戦勝利
- 7. 大谷妻の「変化」感激の声相次ぐ
- 8. CSファイナルS SBが快勝で2勝
- 9. エムバペがレイプ? 代理人否定
- 10. ドジャース破滅の予感 辛辣批判
- 1. 麻酔科学会 水ダウP番組に激怒か
- 2. 下剤でダイエット...女優が告白
- 3. 手越のイッテQ復帰 内村が判断か
- 4. 朝ドラ迷走「B'zにも失礼」批判
- 5. 広瀬アリスのきつねダンスに悶絶
- 6. 小泉孝太郎 やす子の悩みに助言
- 7. ヒロミの片耳にピアス2個 違和感
- 8. やっくんさん死亡後 地獄の日々
- 9. ののかちゃん 腕の文字にSNS動揺
- 10. 浅野忠信の親子写真「素敵」反響
- 1. セクシー田中さん 最終巻に後記
- 2. 義実家に行きたくない妻 理由は
- 3. 「バカばっかり」産後に夫が一言
- 4. 説教してくるママ友に夫が反撃
- 5. 実家に来たがる彼 恐ろしい目的
- 6. ギャル文字後遺症に悩む平成女性
- 7. 不倫相手が逆恨み 妻の「復讐」
- 8. 子2人は東大 母が作っていた料理
- 9. 子どもな夫 息子の一言に撃沈
- 10. 流行の「ジレ」自然な着こなし方