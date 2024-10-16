歌手・氷川きよし（４７）が１６日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、最新ショットを披露した。「ダックスのＴシャツもらって嬉（うれ）しい」とつづり、犬がプリントされたグレーのＴシャツを着こなした。最近はメイク姿も話題の氷川だが、この日はすっぴん。毛穴一つないツルツルの美肌で、アヒル口を見せた。氷川は２０００年に「箱根八里の半次郎」でデビュー。同年から２３年連続で紅白歌合戦に出場し