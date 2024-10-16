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10月後半突入も異例の残暑　九州など真夏日　都心で5日連続夏日　週末から寒気流入

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 16日は南から暖気が流れ込み、全国的に気温が平年を上回った
  • 九州を中心に真夏日が続出し、東京都心も5日連続の夏日に
  • 週末は北から寒気が南下し、各地で気温が急降下するとみられる
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