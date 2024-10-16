伊藤忠商事がアジアでのライセンスを獲得した人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」（伊藤忠提供）伊藤忠商事は16日、アニメやゲームといったコンテンツ産業でキャラクターを商品化する権利（ライセンス）ビジネスを拡大し、5年後に関連商品などの流通総額を年1千億円規模に広げることを目指す方針を明らかにした。若者を中心に「ちいかわ」と並ぶ人気のキャラクター「おぱんちゅうさぎ」の日本と韓国を除くアジアでの独占ライセ