ＳＩＧグループは１６日の取引終了後、２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結業績に関し、売上高が計画を３億７３００万円上回る４２億７３００万円（前年同期比２４．６％増）、経常利益が１億６５００万円上回る３億６５００万円（同２．５倍）、最終利益が８３００万円上回る１億９８００万円（同３．１倍）で着地したようだと発表した。 受注が堅調ななか前期末に買収した子会社が好調に推移した。