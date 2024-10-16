16日15時15分、東証REIT指数先物期近2024年12月限は前日清算値比11.5ポイント安の1683ポイントで取引を終えた。出来高は234枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1689.67ポイントに対しては6.67ポイント安。 株探ニュース