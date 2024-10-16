16日15時15分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日清算値比720円安の3万9190円で取引を終えた。出来高は4万350枚だった。この日の日経平均株価の現物終値3万9180.3円に対しては9.70円高。 株探ニュース