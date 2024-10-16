16日15時15分、JPX日経インデックス400先物期近2024年12月限は前日清算値比285ポイント安の2万4580ポイントで取引を終えた。出来高は5924枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万4587.96ポイントに対しては7.96ポイント安。 株探ニュース