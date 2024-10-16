■撮影現場ぶりの再会にも関わらず息ぴったりの目黒蓮＆佐野勇斗 【画像】目黒蓮＆佐野勇斗が笑顔でピース！『トリリオンゲーム』取材日オフショット 劇場版『トリリオンゲーム』の公式SNSにて、目黒蓮（Snow Man）と佐野勇斗（M!LK）の2ショットが公開された。 今回公開されたのは取材日のオフショットで、目黒と佐野が並び、笑顔でピースしている写真。「撮影現場ぶりに再会したお2人でしたが、息ぴ