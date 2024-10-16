[香港 １６日 ロイター] - 香港政府トップの李家超（ジョン・リー）行政長官は１６日の施政報告で、公営住宅の待機時間を短くするなど市民の生活に関わる制度上の不備を改めるとともに、景気浮揚に向け一連の措置を講じる方針を示した。就任後３度目となる施政報告で、香港の証券取引所への上場手続きを合理化し、海外企業の上場誘致に取り組む考えを示した。香港政府はまた、コモディティー（商品）取引のエコシステムを構築
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