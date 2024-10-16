女優田中夢羽（24）主演のミュージカル「ALICE〜不思議の国のアリスより〜」（11月7〜9日＝東京・きゅりあん大ホール、同24日＝愛知・刈谷市総合文化センターアイリス）のけいこ取材会が16日、都内で行われた。ルイス・キャロルの小説「不思議の国のアリス」を原作にしたオリジナル。西田直木氏が上演台本、音楽、演出を担当。洋服を着たウサギを追ったアリス（田中）は、不思議な穴の中に飛び込んでしまう。そこには見たことのな