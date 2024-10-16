ぱっと見、代わり映えしませんが、レーザー砲積んでます。ドローンだけでなくミサイルの撃墜にもアメリカ海軍は2024年10月15日、ミサイル駆逐艦「プレブル」が神奈川県の横須賀基地に入港し、第7艦隊所属として前方配備についたと発表しました。「プレブル」は、アーレイバーク級駆逐艦の38番艦で、いわゆるイージス艦と呼ばれる対空戦闘能力に秀でた軍艦です。また、同艦は「HELIOS」という高出力レーザー兵器システムを搭載し