株式会社スクウェア・エニックスは、本日10月16日、事前登録受付中のスマートフォン及びPC向け完全新作ストラテジックRPG『エンバーストーリア（以下、エバスト）』にて、本作の世界観を表現したセカンドトレーラーを公開した。【動画】『エバスト』の世界観が見られるセカンドトレーラー本作では、魔獣はびこる試練の大地「レンゴク」を舞台に、プレイヤーは「エンバース」と呼ばれる異界の戦士たちを率いて、敵勢力との大規