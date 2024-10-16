北朝鮮が昨日、南北をつなぐ京義線（キョンウィソン）線・東海線（トンヘソン）道路の一部区間を爆破した。韓国軍の合同参謀本部によると、北朝鮮は昨日昼１２時ごろ、京畿道坡州（キョンギド・パジュ）と江原道猪津（カンウォンド・チェジン）近隣の休戦ライン北側で爆薬を動員して南北連結道路を爆破した。韓国側に被害はなかったが、軍が対応射撃をし、南北軍事的衝突の雰囲気までが形成された。建設費用１億３２９０万ドル（約