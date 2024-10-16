中国、地球観測衛星「高分１２号０５」の打ち上げに成功16日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征4号C」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）【新華社酒泉10月16日】中国は16日午前7時45分（日本時間同8時45分）、地球観測衛星「高分12号05」を搭載した運搬ロケット「長征4号C」を酒泉衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に乗り、打ち上げは成功した。中国、地球観測衛星「高分１２号０５」の打