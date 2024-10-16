10月27日に放送される吉高由里子主演の大河ドラマ「光る君へ」（NHK総合・毎週日曜午後8時〜ほか）の第41回が、「衆院選開票速報 2024」の放送に伴い、NHK総合の放送時間を50分繰り上げ夜7時10分より放送されることが16日、ドラマの公式サイトや公式SNSで発表された。BSP4K、BSの放送時間は変更されない。大河ドラマ第63作となる本作は、平安時代に千年の時を超えるベストセラー「源氏物語」を書き上げた紫式部（吉高由里子）