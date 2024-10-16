YouTuberのあやなん（31）が元夫で「東海オンエア」のしばゆー（30）と運営していた、チャンネルの再開を報告。新たなパートナーの募集も呼びかけた。【映像】しばゆーやセカンドパートナー・歩さんとの集合写真あやなんは、2016年にしばゆーと結婚し、夫婦のYouTubeチャンネルを開設。2017年には長男、2020年には次男が誕生し、家族4人で活動していた。しかし、2024年9月7日、Xで4月に離婚していたことを報告。「仕事や育児