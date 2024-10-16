「STARTO ENTERTAINMENT」に所属するタレントの公認カレンダーが、2年ぶりに発売されることが16日、分かった。カレンダーを発売する各出版社がこの日、X（旧ツイッター）で一斉に発表した。SNSでは「カレンダー復活」がトレンド入りした。「美少年」の金指一世、11月1日に事務所退所へ「エンターテインメントを突き詰めたい」「Myojo」（集英社）は、「STARTO ENTERTAINMENT公認『なにわ男子カレンダー2025.4→2026.3』が集英社