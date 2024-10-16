川崎フロンターレは10月16日、鬼木達監督が契約満了に伴い、今シーズン終了をもって退任することを発表した。2017年から川崎を率いた鬼木監督は、同年のリーグ初優勝を皮切りに、J１で４回、ルヴァンカップで１回、天皇杯で２回と、数々のタイトルをもたらした。クラブの公式Xでも「2017年に監督に就任して以降、８年間で211勝。胸に輝く７つの星は、一生の宝です」などと綴り、鬼木監督の退任が発表されると、SNS上では以下