［北中米W杯アジア最終予選］日本 １−１ オーストラリア／10月15日／埼玉スタジアム2002今夏のパリ五輪でU-23日本代表の主将を務めた藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン）が、久々にA代表に選出された。横浜F・マリノスに在籍していた2022年７月のE-１選手権以来、約２年ぶりだ。なお、当時は国内組での編成だったため、実質初のA代表と言える。ただ、遠藤航と守田英正が鉄板のレギュラーで、田中碧が３番手というボランチ争い