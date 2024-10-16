川崎フロンターレは10月16日、契約満了に伴い、鬼木達監督の今季限りでの退任を発表した。現役時代、鹿島アントラーズや川崎でプレーした鬼木監督は、2017年に古巣・川崎の指揮官に就任。１年目でJ１制覇に導き、クラブの無冠の歴史に終止符を打つと、翌年も連覇を達成。その後も類まれな手腕で好成績を収め続け、2020年には国内３大タイトルを４年連続で獲得した史上初の日本人監督となった。通算ではJ１リーグ４回、ルヴァ