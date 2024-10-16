NHK『ブラタモリ』が、11月2日から4日にかけて番組史上初となる三夜連続放送されることが決定した（後7：30）。およそ8ヶ月ぶりに『ブラタモリ』が帰ってくるが、16日に見どころが公開となった。【番組カット】8ヶ月ぶりのブラタモリに笑顔を浮かべるタモリ今回の旅は、『東海道五十七次』に注目。江戸時代に徳川幕府が整備した東海道は、江戸と京都を、53の宿場を置いて結んだ『東海道五十三次』が有名ですが、五十三次のルー