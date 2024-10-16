Ｊ１川崎は１６日、鬼木達監督が契約満了に伴い今シーズン終了をもって退任することを発表した。現時点で後任は未定という。鬼木監督は１７年に監督就任１年目でクラブ初となるリーグ優勝。翌年も連覇達成。その後も２０、２１年にリーグ優勝を達成するなど、リーグ優勝４回、ルヴァン杯優勝１回、天皇杯優勝２回とタイトルを７つ獲得。今年はリーグ戦で現在１０位（１１勝１０分け１１敗）と低迷するなど、２年ぶりに国内タイ