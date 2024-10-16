英人気歌手オジー・オズボーンの元ギタリストとして知られるジェイク・Ｅ・リーが米ラスベガスで犬の散歩中、「複数回無差別に撃たれた」と代理人が明かした。英紙サンが１５日に報じた。６７歳のリーは米ラスベガス滞在中、犬の散歩の途中で何者かに無差別に打たれ、集中治療室で治療を受けているという。症状や犯行状況については明らかにされていない。代理人は「リーさんは意識が完全に回復しており、ラスベガスの病院の