サッカーの26年北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選が2024年10月15日、各地で行われ、FIFAランキング16位の日本が、ホームで同25位のオーストラリアと対戦し1−1で引き分けた。中国はホームで最終予選初勝利 日本は前半を0−0で折り返すと、後半13分にオウンゴールで1点を献上。同31分に今度はオーストラリアがオウンゴールで同点となった。試合はこのまま1−1で終了し、それぞれ勝ち点「1」を獲得した。 日本と同組のグル