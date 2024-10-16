Perfumeが、10月30日にリリースする初のコンセプトアルバム『ネビュラロマンス 前篇』より、新曲「Cosmic Treat」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】Perfume、コンセプトアルバム全収録曲のストーリーを踏襲した「Cosmic Treat」MV） 『ネビュラロマンス 前篇』は、宇宙を舞台に3人が繰り広げる壮大なドラマを凝縮した、架空の映画のサウンドトラックのようなコンセプトアルバム。今回公開された「Cos