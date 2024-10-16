日本時間１５時００分に英消費者物価指数（CPI）（9月）、小売物価指数（RPI）（9月）、生産者物価指数（PPI）（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（9月）15:00 予想0.1%前回0.3%（前月比) 予想1.9%前回2.2%（前年比) 予想3.4%前回3.6%（コア・前年比) 小売物価指数（RPI）（9月）15:00 予想0.2%前回0.6%（前月比) 予想3.2%前回3.5%（前年比)